Scuola, in Piemonte si parte: 500mila in classe

Sono circa 500.000 gli studenti e studentesse del Piemonte pronti a tornare in classe oggi, mercoledì 11 settembre.

Resta elevato il numero di cattedre ancora sguarnite, fino a pochi giorni fa erano 14.000 cattedre scoperte. Il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato l’assunzione a tempo indeterminato di 4.000 docenti precari.

Intanto, alla vigilia del nuovo anno scolastico, la Regione ha stanziato oltre 600 mila euro per interventi per il mantenimento della scuola in alcuni piccoli centri di montagna e per migliorare l’organizzazione didattica con lo sdoppiamento parziale delle pluriclassi.

Ecco la lettera che la vicepresidente e assessore all’Istruzione della Regione Piemonte Elena Chiorino ha scritto in vista dell’inizio dell’anno scolastico:

Cari Studenti,

oggi inizia per voi un nuovo anno scolastico, un momento importante che segna l’inizio di un percorso fatto di studio, crescita personale e scoperta. La scuola è uno dei luoghi più preziosi nella vita di ognuno di voi, perché è qui che costruite le fondamenta del vostro futuro e del futuro della nostra Nazione.

In un mondo in continuo cambiamento, la conoscenza e l’educazione sono gli strumenti più potenti che abbiate a disposizione per realizzare i vostri sogni e affrontare le sfide che verranno. Il Piemonte ha bisogno di giovani preparati, motivati e consapevoli del ruolo che possono giocare nel costruire una società più giusta, più forte, più prospera. Voi siete la spina dorsale della nostra Nazione.

La scuola non è solo un luogo di sapere: è anche palestra di vita che insegna il valore del rispetto, della responsabilità, del lavoro di squadra. Siate curiosi, siate ambiziosi, siate sempre pronti a dare il massimo, perché solo con impegno e determinazione si possono raggiungere i risultati più grandi.

Siamo al vostro fianco: lavoriamo ogni giorno per migliorare il sistema educativo, perché voi, come tutti i docenti e il personale scolastico, meritate il meglio. Vogliamo che possiate crescere in un ambiente sicuro, stimolante e capace di valorizzare ogni vostro talento.

Siate orgogliosi del percorso che state per intraprendere e ricordate che siete il nostro futuro e su di voi riponiamo fiducia e speranza.

Buon inizio di anno scolastico a tutti!

