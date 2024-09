Calici d’arte in cortile. Il territorio del Pinerolese e i suoi vini

Lo scorso weekend si è svolta

presso Società di Mutuo Soccorso

Via Silvio Pellico, 19 10064 Pinerolo TO

06 Settembre 2024 – 08 Settembre 2024

Orari 17.30 – 23.30 / 21

all’interno della Fiera dell’Artigianato del Pinerolese Calici in cortile, tre giorni per conoscere il territorio del Pinerolese, i suoi vini e i incontrare i produttori, con banchi d’assaggio e approfondimenti tematici.

PROGRAMMA

Banchi di degustazione a cura del Consorzio di tutela vini DOC Pinerolese

Masterclass a cura di AIS Piemonte Sabato 7 settembre, ore 20 I vini rossi del Pinerolese Degustazione di 8 vini rappresentativi, guidata da un relatore AIS Piemonte.

Domenica 8 settembre, ore 18 I vini bianchi del Pinerolese Degustazione di 8 vini rappresentativi, guidata da un relatore AIS Piemonte.

Laboratori a cura di Slow Food Venerdì 6 settembre, ore 20.30 Abbinamento cibo e vini dolci del Pinerolese.

Sabato 7 settembre, ore 17.30 Abbinamento cibo e bollicine del Pinerolese

Iniziamo col dire che la zona del pinerolese affonda le sue tradizioni storiche legate al vino dal 1245, data in cui il sotto il Principato d’Acaja c’è la prima testimonianza storica della presenza di Nebiolium ( in nostro attuale Nebbiolo).

Poi nel 1305 sotto i Conti di Castellania di Perosa Argentina ci sono tracce sullo Statuto comunale su come doveva essere mantenuto il terreno vitivinicolo durante la vendemmia.

Ed infine nel 1888 a Pinerolo c’è la prima mostra Ampelografica del Regno d’Italia dove già si parla di Beuna ( attuale Pinot Noir) , di Cabernet Sauvignon e di altri vitigni era scomparsi .

Vera sorpresa della giornata il vitigno BIAN VER ,

Con un dna molto vicino al vitigno Verdesse presente in Savoia .

Il BIAN VER è un tipico vitigno alpino, ormai presente alquanto sporadicamente nell’Alta Valsusa, nella Val Chisone (Pomaretto e Perosa Argentina) e nel Pinerolese. Un tempo diffuso in Savoia e in Vallese, oggi praticamente scomparso in Francia, ma ancora coltivato in Svizzera. Prende il nome dal colore verdastro dell’uva, che permane anche a maturazione.

Interessante anche la MALVASIA MOSCATA vinificata secca .

Nella giornata di domenica 8/9 ho avuto modo di degustare alcuni vini che mi sono particolarmente piaciuti sia ai banchi sia alla degustazione guidata .

Masterclass A.I.S. sui vini bianchi pinerolesi

1. Vignaioli Piemontesi – Piemonte bianco (cortese e chardonnay) 2023

2. Dellerba – Brigit Bianc (favorita) 2023

3. Vin del Roc – Bruera (arneis e bian ver) 2023

4. Malva Arnaldi – Luvertin 2023

5. L’Autin – Verbian (bian ver) 2021

6. Le Marie – Blanc de Lissart (autoctono) 2023

7. Beltramo – 1203 (aromatico) 2023

8. Giro di Vite – Elianta Vino Bianco (malvasia moscata secca) 2022

MALVA ARNALDI

LUVERTIN ( Bian Ver ) 2023

Naso: sentori di pompelmo frutta bianca e erbe di montagna

Bocca: sentori leggeri di Genepy verde e di una nota erbacea ,bellissimo finale mandorlato con una bella persistenza

Il mio preferito!

L’AUTIN

VERBIAN ( Bian Ver ) 2021

Vigna del 2010

Naso: agrume asprigno, leggermente mandorlato ,sentori di mela bianca e di fiori bianchi

Bocca: mineralità e sapidità evidenti ,bellissimo finale mandorlato LT persistente

Dimostrazione delle potenzialità del BIAN VER se tenuto un po’ di anni .

LE MARIE

DEBARGES 2021

Nebbiolo

Vigne di 3 appezzamenti di 17 anni zona Assarti frazione di Barge, terreno argilloso ,400 mt vinificato in acciaio e poi 18 mesi di botte francese da 2000 tostatura bassa

Naso: ciliegia viola e rosa

Bocca : ,ciliegia , buon equilibrio ma ancora lievemente duro ma ottime prospettive LT, bella esuberanza tannica nel finale

LE MARIE

COLOMBE 2021

Barbera

Vigne di 20 anni, mt 400, terreno argilloso con alcune parti in sabbia e componente di roccia glaciale, versante sud-est, 18 gg sulle bucce ,vinificato in acciaio e poi 18 mesi di botte francese da 2500

Naso: buon equilibrio e pulizia , sentori di frutta

Bocca: fantastico equilibrio pulito e polpa piacevole che invita alla beva

Molto interessante!

BELTRAMO

ROSSO 2020

Nebbiolo

Vigne del 1994 ,terreno morenico glaciale con forte presenza di argilla , mt 350, vinificato in acciaio e poi 12 mesi tonneaux di cui 1/3 nuove

Naso: ciliegia ,molto pulito

Bocca: ciliegia pulito bellissima percezione dei descrittori finale fantastico

Un invito all’acquisto!!

L’AUTIN

RENERO 2021

Pinot Noir

Vigne del 2010 , mt 400 ,terreno Subacido di natura glaciale e ghiaiosa , vinificato in acciaio poi 12 mesi di tonneaux a tostatura mixata

Naso: Viola , lunghezza precisa, pulito

Bocca: dritto, preciso con un bel finale mandorlato medio , buona persistenza.

Qui si vede che la mano del produttore fa la differenza !

LUCA GANDIN

