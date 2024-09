Auto si ribalta in corso Galileo Ferraris

Ci scrive il lettore Luigi Gagliano : “Incrocio corso Galileo Ferraris via Sebastiano Cabone: un furgone e un’autovettura sono giunti a collisione. L’autovettura si è ribaltata su un fianco . Ferito in modo non grave il conducente dell’auto. Sul posto intervenuti polizia locale vigili del fuoco e ambulanze . Le cause sembrano da attribuirsi ad un semaforo non rispettato all’incrocio, appunto regolato da semafori”. La foto ci è stata inviata dal lettore Gagliano.

