Il 10 settembre 2024, alle ore 10.00, presso il palazzetto “Gianni Asti” al Parco Ruffini di Torino, alla presenza del Comandante delle Legione Allievi Carabinieri di Roma, Generale di Divisione Marco LORENZONI, e del Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, Generale di Brigata Andrea PATERNA, si svolgerà la cerimonia di avvicendamento al comando della Scuola Allievi Carabinieri, tra il Col. t.ISSMI Giovanni SPIRITO ed il Colonnello Giuseppe CARUBIA.

Negli ultimi quattro anni presso la “Cernaia” si sono svolti sei corsi per la formazione di base dei carabinieri effettivi, il 140° – I e II ciclo, il 141°, il 142° – I e III ciclo e 143° corso, oltre a 3 corsi per Atleti e due corsi che hanno visto sugli stessi banchi gendarmi francesi e carabinieri. Complessivamente nei quattro anni si sono avvicendati alla Scuola circa 2.500 allievi.

Il Colonnello t.ISSMI Giovanni SPIRITO, originario di Maddaloni (CE), è giunto alla Scuola di Torino provenendo dal Comando della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, presso cui, dal 2016, ha ricoperto l’incarico di Capo di Stato Maggiore e dove tornerà con la carica di Vicecomandante della Legione. Ha frequentato il 195° corso della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, il 167° corso dell’Accademia Militare di Modena e il 6° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze. Ha ricoperto vari incarichi operativi e di Stato Maggiore in Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Puglia, a Roma al Comando Generale ed in Piemonte dove, prima di essere trasferito alla Legione, ha comandato il Comando Provinciale di Novara.

Il Col. Giuseppe CARUBIA ha frequentato il 177° corso dell’Accademia Militare di Modena per poi essere destinato al Comando del Nucleo Operativo di Aversa (NA), della Compagnia di Frosinone, della Compagnia di Paternò (CT) e della Compagnia di Torino San Carlo. Successivamente, è stato assegnato all’Ufficio Criminalità Organizzata e poi a quello di Cooperazione Internazionale del Comando Generale, per poi assumere il Comando del Reparto Operativo di Catanzaro e, infine, ricoprire il ruolo di Comandante Provinciale di Cuneo; dal 10 settembre prossimo, il Col CARUBIA sarà il nuovo Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Torino.

