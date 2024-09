Allievi poliziotti salvano donna aggredita

Mentre si trovavano in libera uscita ad Alessandria hanno sentito grida e richieste di aiuto da parte di una voce femminile. I quattro allievi agenti di Polizia della scuola alessandrina sono quindi intervenuti in aiuto di una donna aggredita dall’ex compagno. La vittima è stata messa al sicuro in attesa delle volanti.

IL TORINESE