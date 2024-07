Ieri in via Alfiano a Torino al quarto piano del palazzo in cui abitava è stato trovato un uomo privo di vita.

Il medico legale ha stabilito che la vittima, una guardia giurata, è deceduta per cause naturali.

La morte risalirebbe a una settimana fa. Sul posto i carabinieri e la polizia locale, i vigili del fuoco e il 118.

IL TORINESE