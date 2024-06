La spesa a casa tua con Borello Supermercati e Glovo

La qualità dei prodotti di Borello Supermercati e l’efficienza di Glovo nelle consegne rappresentano da oggi, a Torino, una opportunità in più per gli utenti delle due famose realtà commerciali.

Da alcuni giorni, infatti, in tre supermercati torinesi della nota catena piemontese è attivo il nuovo servizio di consegne a domicilio.

“La nostra attività ha tra i suoi punti di forza l’innovazione abbinata alla tradizione e all’eccellenza piemontese e per questo motivo – spiega Fiorenzo Borello, presidente di Borello Supermercati – ho deciso di offrire un servizio in più rivolto a tutti, ma in particolare alle persone che hanno difficoltà a muoversi da casa, che consenta di ricevere la spesa comodamente in pochi minuti, grazie alla professionalità di Glovo”.

Come funziona? Basta utilizzare la app o il sito web di Glovo e cliccare sui banner Borello per poter ordinare e ricevere la spesa a domicilio entro 30 minuti: scegliendo tra i molti prodotti di Borello Supermercati apprezzati e riconosciuti per la qualità. Ricordiamo che già in passato Altroconsumo ha piazzato Borello Supermercati sul podio nazionale per l’eccellenza di carni e pesce.

Dopo questa fase sperimentale si prevede che il servizio a domicilio possa essere ampliato ad altri punti vendita della catena.

IL TORINESE