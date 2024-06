Parco Ruffini, inaugurato il nuovo playground in occasione della tappa torinese dei “Kellogg’s Better Days”

È stato inaugurato oggi pomeriggio, nel cuore di Parco Ruffini, alla presenza dell’assessora alle Periferie e Progetti di rigenerazione urbana Carlotta Salerno, il campo da basket riqualificato dal brand Kellanova nell’ambito dell’iniziativa “Kellogg’s Better Days” patrocinata dal Comune di Torino. Il progetto vuole, da un lato, promuovere uno stile di vita sano e attivo e, dall’altro, rafforzare il legame con le comunità locali e il territorio, contribuendo a rendere la società più inclusiva.

Tre ambassador d’eccezione oggi sono scesi in campo con i giovani cestisti torinesi che hanno affollato il parco: Marco Belinelli, capitano della Virtus Segafredo Bologna e unico giocatore italiano ad aver conquistato il titolo NBA, Giulio Maria Papi, atleta di basket in carrozzina della Nazionale Italiana e Giorgia Sottana, giocatrice di basket della Famila Basket Schio.

“Restituire alla comunità un campo da basket è un gesto di grande valore, non solo perché rimette a disposizione di tutti uno spazio sicuro e accessibile nel quale poter fare attività sportiva, ma perché rappresenta un luogo rigenerato di incontro e condivisione – hanno dichiarato gli assessori alle Periferie e Progetti di rigenerazione urbana, Carlotta Salerno e allo Sport, Domenico Carretta -. Si tratta di un investimento nel benessere e nella coesione sociale di una città. Il basket, come tanti altri, è uno sport che va ben oltre la competizione sul campo, richiede spirito di squadra, fiducia e collaborazione, ed è con questo stesso spirito che la Città di Torino ha voluto patrocinare l’iniziativa Kellogg’s Better Days, dimostrando come pubblico e privato possano condividere obiettivi e risultati”.

Nella tappa di oggi, al fianco dell’azienda Kellanova, per raccontare il Breakfast Club, progetto unico volto a donare una prima colazione equilibrata ai bambini delle scuole elementari appartenenti alle fasce più fragili della popolazione, era presente anche il Comitato di Torino della Croce Rossa Italiana.

Il Breakfast Club, realizzato nella scuola primaria XXV Aprile di Torino, dal 2017 ha coinvolto circa 350 bambini e distribuito quasi 40.000 colazioni. In particolare, durante l’anno scolastico 2023/2024, Kellanova e CRI hanno distribuito oltre 8.700 colazioni, in cinque classi, raggiungendo circa 105 bambini. In parallelo, oltre 60 volontari CRI hanno organizzato anche 5 giornate dedicate alla corretta alimentazione, e un incontro tra i genitori e un nutrizionista per sensibilizzare le famiglie all’importanza di uno stile di vita sano per i giovanissimi.

