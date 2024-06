Europee, Grimaldi: AVS terza forza nelle grandi città

Doppia cifra anche in tante zone popolari. Oggi una sorpresa per tanti, ma è solo l’inizio.

“I dati delle destre estreme in Francia e Germania fanno paura. L’Europa dovrà aprire una grande riflessione su come vorrà evolvere e cambiare. In Italia, tuttavia, nonostante la tenuta di Giorgia Meloni, i risultati del PD di Schlein e della sinistra rosso-verde mostrano che l’alternativa è già in strada. Alleanza Verdi Sinistra – vera sorpresa di queste europee – è la terza forza nelle grandi città italiane, da Torino (11,71%) a Milano (10,52%), da Roma a Bologna. Per noi torinesi, vedere una forza di sinistra che raggiunge la doppia cifra in quartieri popolari come Mirafiori, Vallette, Barriera è finalmente una conferma dell’enorme lavoro fatto in città in questi anni, contro ogni vulgata sui radical chic e la sinistra ztl. E questo successo non è un effetto del non voto perché, contro una generale tendenza astensionistica, i nostri voti assoluti in Italia aumentano di 528mila rispetto alle ultime politiche. Altri numeri incredibili riguardano i giovani: fra gli studenti fuori sede AVS primo partito col 40,35%. È ora che la politica faccia i conti con le parole che abbiamo continuato a dire senza paura: dalla battaglia di libertà per Ilaria Salis, all’urgenza del cambiamento climatico, all’intollerabilità del lavoro povero, al genocidio in atto a Gaza. È stata una sorpresa solo per chi non ci ha osservati crescere in questi anni, ma è solo l’inizio e siamo entusiasti di essere in cammino” – lo dichiara il Capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi.

