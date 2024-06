Crosetto (nipote del ministro) unico piemontese sicuro in Europa. In ballo Damilano

Solo Giovanni Crosetto, nipote del ministro della Difesa Guido, oggi consigliere comunale di Fdi a Torino, tra i candidati piemontesi di tutti i partiti avrà un seggio sicuro al Parlamento europeo.

Ha ottenuto quasi 34mila preferenze, dietro a Giorgia Meloni che però si dimetterà. Potrebbe farcela anche Paolo Damilano, quarto con 12.500 preferenze per Forza Italia. Tajani, primo, rinuncerà, ma prima di Damilano dovrebbe piazzarsi la lombarda Zambelli. Se Fi otterrà il terzo seggio, l’imprenditore piemontese potrebbe spuntarla.

Nessun seggio per gli atri partiti. Nel Pd migliore risultato per Elena Accossato con 15.600 voti, undicesima. Non tornerà in Europa anche la leghista Gianna Gancia, che ha però un posto garantito in Regione nel listino del governatore Cirio.