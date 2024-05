Opening Doors alla Scuola Holden

5-6 giugno 2024

Due giorni per ascoltare i progetti miglioridei giovani talenti

“Ogni anno, a giugno, alla Holden facciamo una cosa che poi ha conseguenze inaspettate. Diamo la possibilità ai ragazzi e alle ragazze che stanno per diplomarsi al Master biennale di salire sul palco del General Store e raccontare le loro storie migliori. Questo evento speciale si chiama Opening Doors, perché per loro rappresenta una porta aperta verso il mondo esterno, dopo due anni passati alla Holden.

Ad ascoltarli invitiamo editor, case di produzione cinematografiche e televisive, emittenti radiofoniche e società produttrici di podcast, le redazioni delle principali testate giornalistiche, direttori artistici di festival e teatri, intellettuali, story editor, manager, agenzie di comunicazione e qualunque professionista sia a caccia di un buon narratore.” Così gli organizzatori di Opening Doors.

Quest’anno Opening Doors si terrà il 5 e il 6 giugno, e come da tradizione ogni giornata viene dedicata a un’area diversa della narrazione: il 5 giugno si ascolteranno i progetti di romanzi e racconti, mentre il 6 giugno ci saranno i pitch di cinema e serie Tv. Singolarmente o in gruppo, gli allievi saliranno sul palco per raccontare le loro idee in un tempo molto breve, secondo la regola dei pitch: cinque minuti al massimo.

