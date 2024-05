Elezioni, nuove sedi per 34 sezioni a causa dei lavori in alcuni plessi scolastici

Sabato 8 e domenica 9 giugno si vota per il rinnovo del Parlamento Europeo, del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta della regione Piemonte. A causa dei lavori di riqualificazione in corso in alcune scuole della città, 34 sezioni elettorali – su un totale di 919 – saranno spostate in plessi scolastici limitrofi.

I cittadini interessati da queste modifiche hanno ricevuto a casa la comunicazione delle nuove sezioni in cui potranno esercitare il diritto di voto, insieme al tagliando per aggiornare la propria tessera elettorale. In corrispondenza dei seggi non utilizzabili, sarà inoltre affissa apposita cartellonistica che informerà dello spostamento.

Di seguito l’elenco delle sezioni elettorali oggetto di variazioni:

Sezioni 327 – 333 – 334 (Circoscrizione 4)

Da “Boncompagni” (via Vidua 1) a “Pacinotti” (via Vidua 5)

Sezioni 324 – 325 – 329 (Circoscrizione 4)

Da “Boncompagni” (via le Chiuse 70) a “Pacinotti” (via Vidua 5)

Sezione 326 (Circoscrizione 4)

Da “Boncompagni” (via le Chiuse 70) a “Gambaro” (via Talucchi 19)

Sezione 335 (Circoscrizione 4)

Da “Boncompagni” (via Vidua 1) a “Angiolo Gambaro” (via Piffetti 30/a)

Sezioni 470 – 471 – 472 – 473 – 491 – 530 (Circoscrizione 5)

Da “Vian” (via Stampini 27) a “Capponi” (via Venaria 79/15)

Sezioni 513 – 514 – 515 – 516 – 517 (Circoscrizione 5)

Da “Gianelli” (Viale dei Mughetti 29/1) a “C.P.I.A. 1” (Via delle Primule 36/B)

Sezioni 551-554 (Circoscrizione 6)

Da “Pestalozzi” (via Banfo 32) a “Gabelli” (via Santhià 21)

Sezioni 572 – 573 – 574 – 575 – 653 (Circoscrizione 6)

Da “Pestalozzi” (via Banfo 32) a “Morelli” (via Cecchi 18)

Sezioni 559 – 560 – 561 – 563 – 567 (Circoscrizione 6)

Da “Norberto Bobbio” (via Santhià 76) a “Giuseppe Perotti” (via Mercadante 68/18)

Sezione 571 (Circoscrizione 6)

Da “Norberto Bobbio” (via Santhià 76) a “Carlo Levi” (via Monte Rosa 165)

Sezione 723 (Circoscrizione 7)

Da “S. Margherita” (strada di Pecetto 12) a “S. Giacomo” (Strada San Vincenzo 44)

Sezione 780 (Circoscrizione 8)

Da “S. Margherita” (strada di Pecetto 12) a “S. Giacomo” (Strada San Vincenzo 44)

