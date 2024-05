Profumo di Fassino: il duty free smentisce trattative sul ritiro della denuncia

La società che gestisce il duty free all’aeroporto di Fiumicino dove si sarebbe verificato il presunto furto del profumo Chanel smentisce le indiscrezioni che erano circolate a proposito di una trattativa tra le parti per il ritiro della denuncia nei confronti del deputato torinese del Pd . “Allo stato non esiste alcuna trattativa” dice una nota, nella quale è scritto che l’azienda “non intende rilasciare alcuna dichiarazione aggiuntiva in merito alla vicenda”

