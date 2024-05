Legalità, un ciclo di incontri per la prevenzione dei reati fiscali nella pubblica amministrazione

Sarà inaugurato domani, mercoledì 22 maggio, il ciclo di laboratori sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo promosso dalla Città di Torino in collaborazione con ANCI Piemonte.

L’iniziativa nasce dalla convenzione stretta tra la Città di Torino e l’ANCI Piemonte e si propone di informare gli amministratori e i dipendenti pubblici riguardo ad una sfida sempre più complessa e diffusa per la pubblica amministrazione, quella della lotta ai reati fiscali e al terrorismo.

Gli incontri, che si terranno in modalità webinar, sono finanziati attraverso il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori previsto legge n.234 del 30 dicembre 2021 e si inseriscono all’interno delle attività promosse dalla Città per la sensibilizzazione verso i temi della legalità e la formazione del personale.

Il laboratorio di domani sarà introdotto dai saluti istituzionali della Vicesindaca della Città di Torino e del Vicepresidente vicario di ANCI Piemonte. A seguire il comandante della polizia municipale di Nichelino, Giustino Goduti, e l’esperta di prevenzione della corruzione, diritto di accesso e trasparenza della pubblica amministrazione, Alessia Adamo, spiegheranno le finalità del progetto, soffermandosi sulla diffusione del fenomeno del riciclaggio e sui suoi riflessi nel panorama nazionale. Sarà quindi illustrato il ruolo della pubblica amministrazione e il funzionamento dell’organizzazione nazionale e internazionale di prevenzione del fenomeno, evidenziando le Direttive e i Regolamenti euro – unitari, il decreto legislativo 231/2007, e il ruolo e le funzioni della Uif (Unità di informazione finanziaria). Le conclusioni della giornata saranno affidate al Direttore di ANCI Piemonte, Marco Orlando.

Seguiranno altri tre laboratori, tutti fruibili in modalità webinar con orario 9 – 11. Il primo, il 29 maggio, avrà come argomento il ruolo e l’attività della pubblica amministrazione nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio; il secondo, il 26 giugno, tratterà le aree a rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo; mentre il terzo, il 3 luglio, sarà incentrato sul monitoraggio integrato dei rischi e sullo sviluppo dell’attività di contrasto all’evasione fiscale.

Gli incontri sono rivolti a tutti gli operatori della pubblica amministrazione e, in particolar modo, a coloro che svolgono funzioni di gestione e analisi. La partecipazione è gratuita e aperta ai dipendenti dei Comuni iscritti all’ANCI. Per informazioni e iscrizioni: corsi@anci.piemonte.it.

