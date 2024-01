Prende a bastonate l’abete di Galleria San Federico e si becca un calcio nel sedere

In Galleria San Federico, in pieno centro a Torino, un uomo ha dato due bastonate all’albero di Natale, danneggiandolo. Se n’è accorta una guardia giurata che lo ha messo in fuga. Nel frattempo un passante ha dato al vandalo un calcio nel sedere. E’ tutto visibile in un video condiviso dalla pagina Instagram di Welcometofavelas.

