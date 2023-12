Tamponamento sulla A4, morto un ragazzo di 20 anni

Questa mattina alle 6.30 sull’autostrada A4 in direzione Torino al km 102 all’altezza di Bernate Ticino un’auto con a bordo due persone, per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada, ha tamponato l’angolo di un camion.

Il passeggero dell’auto, un ragazzo di 20 anni originario di Torino ma residente a Biella, è morto per le ferite riportate. Il conducente è ferito ed è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Novara. L’autostrada è rimasta chiusa in una sola corsia per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

IL TORINESE