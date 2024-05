Rapinatore entra in casa, picchia e lega i proprietari

Momenti di terrore per una rapina in casa in un appartamento di via delle Primule a Torino nella notte di giovedì 16 maggio. Un uomo nordafricano si è fatto aprire la porta dell’abitazione con un pretesto da una coppia di italiani. Entrato in casa li ha picchiati legandoli alle sedie e al letto con del nastro adesivo e ha rubato oro, gioielli e due computer. Poi la donna è riuscita a liberarsi e ha chiamato i vicini di casa. I due sono stati medicati e non hanno fortunatamente riportato gravi ferite.

IL TORINESE