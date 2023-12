Consiglio regionale, Allasia: “Trentasei leggi approvate, tra semplificazione e innovazione”

“Nuove leggi non significano però più burocrazia. Il riordino e l’aggiornamento di vecchie norme, l’approvazione di testi unici che ricompongono diverse leggi accumulatesi negli anni o addirittura testi ad hoc, come la semplificazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale: sono tutti provvedimenti volti ad ammodernare e rendere più agile il nostro impianto normativo”, aggiunge Allasia.

A questo proposito può “essere ricordata la legge annuale di riordino che introduce modifiche, in ottica di razionalizzazione e coordinamento, a numerose materie, come agricoltura, attività estrattive, trasporti, commercio e sanità, specificando il corretto riparto di competenze tra Stato e Regioni”.

Meritano poi di essere citate le due leggi che unificano e aggiornano normative preesistenti: la 30, infatti, accorpa e revisiona la materia dei servizi educativi da zero a sei anni e procede all’abrogazione integrale di sei leggi; la 32, a sua volta, innova e riunifica la disciplina del sistema per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro, provvedendo all’abrogazione integrale di 11 leggi preesistenti, oltre all’abrogazione di numerose altre disposizioni specifiche ormai superate.

In tutto, le sedute svolte sono state 62, di cui 4 aperte (su polizia penitenziaria, ospedale Pellerina, diritti umani e civili, festa del Piemonte), per un totale di 225 ore.

Come detto sono state approvate 36 leggi (una in commissione legislativa). Approvati inoltre 100 atti di indirizzo su 808 presentati, nonché 48 deliberazioni.

Il contingentamento dei tempi stato deciso una volta, per la legge di riordino.

Depositati 7.233 emendamenti. Ne sono stati approvati in tutto 200, respinti 1.734 e non votati 5.300.

I gruppi hanno presentato 37 Proposte di legge: 12 la Lega, 14 il Partito Democratico, 5 Fratelli d’Italia, 1 Forza Italia, 2 il Movimento 5 stelle, 3 i Moderati. Sono 21 i disegni di legge della Giunta.

Sono state presentate 370 tra interrogazioni e interpellanze, i Question time 273, gli atti di indirizzo 808 (approvati 100).

Le presenze dei consiglieri alle sedute di Aula e alle votazioni, aggiornate al 30 novembre, sono disponibili sul sito istituzionale https://www.cr.piemonte.it/cms/consiglieri. Il dato delle presenze viene oggi alimentato dal nuovo sistema di voto elettronico lanciato nel 2023, una soluzione tecnologicamente avanzata che non è vincolata allo scranno fisico del Consigliere, perciò consente lo svolgimento delle votazioni anche da altri luoghi.

Le Commissioni si sono riunite 350 volte (3 legislative), hanno licenziato 24 disegni di legge (uno al Parlamento), 14 proposte di legge e 25 proposte di deliberazione. Inoltre, sono stati votati 33 pareri preventivi.

Le Commissioni hanno svolto 55 audizioni, 4 sopralluoghi e 36 consultazioni online.

L’Ufficio di Presidenza si è riunito 49 volte e ha assunto 396 deliberazioni per il funzionamento dell’Ente.

“Voglio ricordare – prosegue Allasia – che, in collaborazione con l’Ires, il Consiglio ha partecipato alla pubblicazione del Vademecum ‘Gli attori del territorio e le risorse informative per la ricerca e la valutazione delle politiche in Piemonte’, documento che offre un quadro degli attori regionali e delle risorse informative nel campo della valutazione delle politiche”.

Al 31 dicembre 2023 i dipendenti del Consiglio sono 253, 30 in meno del 2019. Nel 2023 la spesa per gli assegni vitalizi si è ridotta di oltre 920 mila euro, in virtù della legge regionale 21/2019, passando dagli 8,2 milioni del 2020 a 7,3.

Proseguono intanto i lavori di restauro di Palazzo Lascaris, alcuni ponteggi sono già stati smontati e si continua nel rispetto dei tempi, salvo gli imprevisti, come il ritrovamento di affreschi nell’atrio d’ingresso, il cui recupero naturalmente sta comportando giornate di lavoro aggiuntive.

“Il Consiglio regionale – ricorda il presidente Allasia – in collaborazione con l’Associassion Festa dël Piemont al Còl ëd l’Assietta ha organizzato la prima edizione della Festa del Piemonte, istituita con legge regionale per favorire la conoscenza della storia del Piemonte”. Inoltre, si è insediato il nuovo comitato consultivo del Centro “Gianni Oberto”, che dal 1980 ha lo scopo di salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale piemontese, Il centro, tra l’altro, avrà l’ambizioso obiettivo della scrittura dell’inno ufficiale del Piemonte.

Il vicepresidente Franco Graglia aggiunge che “Palazzo Lascaris ha ospitato 10 mostre, tra le altre quella dedicata Erminio Macario e quella per i 100 anni dell’Aeronautica Militare”. Sono stati organizzati, inoltre, “la prima Giornata del valore alpino, le celebrazioni per il centenario dell’Aeronautica militare, la serata benefica per la Fondazione ricerca sul cancro e diversi altri”.

26 gli eventi al Salone del Libro di Torino, che hanno toccato temi trasversali: dalle radici, alla salute, alla scuola.

“Nel 2023 – aggiunge Graglia – sono stati concessi 202 patrocini gratuiti. Il Consiglio ha assegnato 429 patrocini onerosi, di cui 341 a enti privati per un totale di oltre 423 mila euro, e 88 ad enti pubblici per 121 mila euro”.

Da segnalare anche la creazione del Tour virtuale di Palazzo Lascaris, visitabile online da tutti all’indirizzo https://virtualtour-lascaris.csi.it/virtualtour/lascaris-2023/index.html

Quanto all’attività del Comitato Resistenza e Costituzione, il vicepresidente Daniele Valle ricorda che “il Giorno della memoria è stato celebrato con il concerto Lechaim per il Giorno della Memoria; il Giorno del Ricordo (10 febbraio) con un ricco calendario di iniziative, in collaborazione con il Polo del ‘900; la Festa della Liberazione del 25 aprile con il concerto all’auditorium del Lingotto Voi che passate il testimone con Vinicio Capossela. Sostenute, poi, iniziative come la posa delle Pietre d’inciampo in memoria delle vittime della deportazione nazista. “Al Salone del Libro, tra gli altri, ricordo l’incontro con l’ex deportata Tatiana Bucci, in dialogo con Pif e quello con Alessandro Barbero sui luoghi della memoria”, riporta Valle.

Nel 2023 sono stati 625 gli studenti iscritti al quarantaduesimo Progetto di Storia contemporanea. I vincitori hanno partecipato ai due viaggi studio organizzati a Trieste e a Vienna/Mauthausen.

Il consigliere segretario Gianluca Gavazza parla “dell’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura estorsione e sovraindebitamento, che ha svolto un’attività di formazione rivolta ad un alto numero di cittadini e un’importante ricerca sui debiti dei lavoratori piemontesi. S’è svolta, per gli studenti delle superiori, l’undicesima edizione del concorso Cultura della legalità e uso responsabile del denaro e i ragazzi vincitori sono andati in viaggio studio a Roma in Senato e al Quirinale.

La Consulta femminile, dice poi Gavazza, “ha confermato di saper affrontare le sfide emergenti, adattando i suoi molteplici progetti in iniziative on-line, con l’obiettivo principale di ravvivare il dialogo con il panorama femminile e la società civile, anche in tema di maltrattamenti familiari o di coppia”.

Il progetto Ambasciatori, rivolto agli studenti del triennio degli istituti superiori, pure quest’anno ha avuto l’obiettivo di formare gli studenti sulle tematiche promosse dal Consiglio regionale. Nel 2023, 321 studenti sono stati insigniti del titolo di ambasciatori; 15 sono stati i progetti presentati

Ivano Martinetti, consigliere segretario, interviene sugli Stati generali della prevenzione e del benessere, ricordando due iniziative organizzate con la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro: Life is Pink, campagna e raccolta fondi per la ricerca sui tumori femminili e lo spettacolo “Il più grande spettacolo è la ricerca”.

Tra le tante attività dei sistemi informativi, il consigliere segretario si focalizza sul “lavoro per la transizione al digitale negli ambiti di cyber security, competenze digitali dei dipendenti, infrastrutture, strumenti: il 100% del personale dotato di postazioni di lavoro flessibili”. “Sono stati portati avanti numerosi progetti, tra i quali: visita virtuale di Palazzo Lascaris, nuovo sito web del Consiglio regionale, sistema di gestione nomine del Consiglio e della Giunta”.

Il progetto Ambasciatori, rivolto agli studenti del triennio degli istituti superiori, anche quest’anno ha avuto l’obiettivo di formare gli studenti sulle tematiche promosse dal Consiglio. Nel 2023, 321 studenti sono stati insigniti del titolo di ambasciatori; 15 i progetti presentati

“Abbiamo inoltre a lavorato – conclude Martinetti – per rendere pienamente operativo il Forum regionale dei Giovani, previsto dalla legge regionale 6 del 2019. L’obiettivo non è ancora raggiunto, ma intendiamo portare avanti questo impegno anche nell’ultimo scampolo di legislatura contando sulla collaborazione della Giunta”.

Il consigliere segretario Michele Mosca descrive l’attività di comunicazione, “con 570 comunicati stampa, 1,3 milioni di visite al rinnovato sito internet istituzionale, mentre la pagina Facebook del Consiglio ha raggiunto 90,3 mila follower, Twitter quasi 22mila e Instagram circa 12mila: siamo al primo posto per seguito social tra le istituzioni legislative regionali in Italia”.

“Sempre importante l’attività del Consiglio per le autonomie locali – prosegue Mosca – con i 40 pareri forniti, mentre la Consulta regionale europea ha esteso la sua attività alle scuole primarie e secondarie di primo grado. In generale, sono stati 378 gli studenti che hanno partecipato alla trentanovesima edizione del concorso Diventiamo cittadini europei, in collaborazione con lo Iuse”.