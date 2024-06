L’Italia ripudia la guerra: il 2 giugno di Pace Terra Dignità

Riceviamo e pubblichiamo

Il 2 giugno e’ la festa della Repubblica e della Costituzione. Una festa che, in modo incongruo, viene tradizionalmente festeggiata con esibizione di simboli militareschi. Anche quest’anno si svolgerà a Torino la cerimonia dell’alzabandiera, mentre mai come ora i venti di guerra soffiano con forza: in Ucraina ci si prepara a una drammatica escalation della guerra, con la proposta di estensione degli obiettivi avanzata dal capo della NATO Stoltenberg, mentre non si interrompe il massacro del popolo palestinese a Gaza. In questa occasione, la lista Pace Terra Dignita’ vuole ricordare che la nostra Costituzione ripudia esplicitamente la guerra. Organizziamo quindi domenica 2 giugno alle 10,30 un PRESIDIO PER LA PACE E LA COSTITUZIONE a cui parteciperà lo storico ANGELO D’ORSI, candidato di Pace Terra Dignita’ nella Circoscrizione del Nord Ovest. A Torino in piazza Carlo Alberto

IL TORINESE