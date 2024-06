Era ai domiciliari ma va a rubare al supermercato

Gli agenti del Commissariato di P.S. San Secondo hanno tratto in arresto, negli scorsi giorni, un cittadino italiano di 43 anni gravemente indiziato di evasione, denunciandolo inoltre per furto in concorso e per false dichiarazioni sulle proprie generalità.

L’uomo è stato fermato attorno alle ore 14.30 all’interno di un grande supermercato del quartiere San Secondo dal quale, con l’aiuto di un complice, aveva asportato articoli non di prima necessità, quali superalcolici, per un valore commerciale di 330 € circa.

Il soggetto era stato visto e fermato da un addetto alla sorveglianza insieme al complice, appena subito dopo le casse.

Il 43enne, all’arrivo dei poliziotti, in mancanza dei documenti d’identità, forniva oralmente le generalità, che da scrupolosi accertamenti effettuati dagli agenti risulteranno poi essere false; verosimilmente, con questo gesto, l’uomo avrebbe cercato di evitare che dai controlli emergesse la misura cautelare per lui in atto della detenzione domiciliare, con possibilità giornaliera di assentarsi dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 16 alle 19.

Pertanto, per l’uomo è scattato l’arresto per il reato di evasione, oltre alla denuncia per furto aggravato in concorso e false dichiarazioni sulla propria identità personale.

