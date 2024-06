A 54 anni è deceduto Andrea Guidolin, il noto tabaccaio di viale Rimembranza a Vercelli. Poche settimane fa era stato ricoverato per un malore improvviso un improvviso malore e non ha più recuperato. Lascia la moglie Concetta, i figli Alessandro e Marta, papà e mamma che gestivano la macelleria di fronte ala tabaccheria. I funerali sapranno celebrati martedì alle 10,30 in Duomo.

