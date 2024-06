Elly Schlein per la campagna Pd in piazza Solferino

Ieri in piazza Solferino a Torino la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, in arrivo da Milano, ha tenuto l’atteso comizio per la campagna elettorale del Pd torinese.

Sul palco con lei la candidata Presidente della Regione Piemonte Gianna Pentenero, il segretario metropolitano PD Marcello Mazzù, il segretario regionale PD Domenico Rossi, la Vicepresidente PD Chiara Gribaudo, il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, le candidate e i candidati alle elezioni regionali ed europee.

La segretaria dem ha toccato i temi della sanità e della politica estera su Gaza e Ucraina e ha esortato il centrodestra piemontese a chiudere la stanza d’ascolto dell’ospedale Sant’Anna. Si è poi detta orgogliosa di essere antifascista. In piazza, al suo arrivo e alla partenza, abbracci con la candidata Pentenero.

