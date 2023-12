Vannacci a Torino ospite di Nazione Futura

Dopo le polemiche e l’annullamento della cena del Lions Club presso il CRAL del Comune di Torino, questa sera il generale Vannacci sarà comunque in città ospite del think tank Nazione

Futura in collaborazione con Rinascimento europeo al Centro Studi San Carlo in Via

Monte di Pietà a Torino alle ore 18.30 alla presenza del vicepresidente di Nazione Futura e consigliere comunale a Torino Ferrante De Benedictis e

del portavoce di Rinascimento europeo l’avvocato Stefano Commodo che spiegano: “Il fatto che sia stata annullata la serata di beneficenza con il generale Vannacci per un pretesto rappresenta un tentativo di censura inaccettabile. Per questo motivo abbiamo deciso come Nazione Futura di ospitarlo per presentare il suo libro perché la nostra associazione è da sempre impegnata nella difesa del principio della libertà di parola. Abbiamo presentato nelle settimane passate una proposta di legge per tutelare la libertà di espressione in Italia che, anche alla luce di quanto accaduto a Torino, è

sempre più attuale e necessaria”.

IL TORINESE