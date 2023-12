Al Pala Gianni Asti non si passa: Torino batte anche Agrigento

Coach Franco Ciani decide di partire con il solito quintetto formato da Vencato, Kennedy, De Vico, Thomas e Poser. Coach Damiano Pilot risponde con Cohill, Ambrosin, Morici, Peterson e Polakovich.

Apre le danze la Moncada Energy con mini parziale di 5-0 firmato da Cohill e Ambrosin. La Reale Mutua ha bisogno di un paio di minuti per sbloccarsi con un gioco da tre punti di Vencato. Inizia bene Donte Thomas: i compagni lo cercano e l’ala americana concretizza per il primo vantaggio gialloblù sul 9-8 dopo 4′. Poser stoppa un tentativo di Ambrosin e dall’altra parte firma un canestro con libero supplementare. Il lungo torinese trova altri due punti in schiacciata ma dall’altra parte risponde Meluzzi dalla lunga distanza (16-14 dopo 7′). Pepe trova De Vico per un layup vincente, Agrigento risponde per rimettere il muso avanti ma Ghirlanda è bravo a guadagnare un viaggio in lunetta in chiusura del primo quarto per riportare Torino avanti sul 20-19.

In apertura di secondo quarto la Reale Mutua prova ad allungare ma la Moncada rimane in scia: a un primo parziale di 7-2 gialloblù rispondono i siciliani con un break di 8-2 per riportare il punteggio in parità sul 29-29 a quattro minuti dall’intervallo lungo. Nei minuti finali del quarto Torino trova punti da Poser e conquista un paio di stop difensivi necessari per chiudere la prima metà di gara sul +4: 36-32.

I giochi riprendono sullo stesso binario della prima metà di gara, con un alto livello di intensità e le due squadre sempre a distanza ravvicinata. Meluzzi trova una tripla per riportare gli ospiti in vantaggio sul 42-44 dopo 5 minuti nel terzo quarto. L’inerzia della gara si è spostata a favore della formazione siciliana, che conduce per gran parte del terzo quarto. Ci pensa Simone Pepe a dare una scossa a Torino con due triple di fila per il nuovo vantaggio sul 56-55. Kennedy trova due punti in penetrazione, Cohill guadagna un viaggio in lunetta e fa 2/2 per chiudere il terzo periodo sul 58-57.

Kennedy apre l’ultimo quarto con una tripla per il +4 a cui risponde subito Agrigento, che puntualmente riporta il punteggio in parità sul 61-61. Poser è in serata di grazia e trova altri due punti sotto canestro, con Agrigento che fa fatica a contenere il lungo gialloblù anche a causa dell’uscita per infortunio di Polakovich. Kennedy colpisce ancora dall’arco: altre due triple di fila dell’americano valgono il +8 gialloblù (71-63 a 5′ dalla fine). Meluzzi va a segno dalla lunga distanza ma dall’altra parte Torino ha preso il ritmo dall’arco: questa volta ci pensano Schina e Ghirlanda per allungare sul +13 (81-68 a 3′ dalla fine). Negli ultimi minuti Torino gestisce il vantaggio: il risultato finale è 88-77 per i gialloblù.

Coach Ciani in sala stampa dopo la vittoria: “Partita stranissima per andamento e per un aspetto puramente tattico. L’infortunio di Polakovich ci ha dato innegabilmente un vantaggio importante, essendo un giocatore di grande spessore per Agrigento. Non è stato facile per noi inizialmente adattarci ai loro quintetti piccoli, poi siamo riusciti a prendere le misure e la nostra maggiore fisicità ha avuto un peso importante. Sapevamo che Agrigento è una squadra combattiva, sapevamo che non sarebbe stata una partita facile ma siamo riusciti a portare a casa questo risultato importante per il prosieguo del nostro cammino.”

REALE MUTUA TORINO – MONCADA ENERGY AGRIGENTO 88-77 (20-19, 16-13, 22-25, 30-20)

Torino: Kennedy 18, Thomas 10, Vencato 3, Ghirlanda 11, Schina 3, Poser 23, Osatwna 1, Marrale, Jahier, De Vico 8, Pepe 11. Allenatore: Ciani. Assistenti: Iacozza, Siragusa. 2P. 24/40 (60%). 3P: 9/24 (38%). TL: 13/25 (52%). Rimbalzi: 40 (Thomas 10). Assist: 25 (Schina 9).

Agrigento: Ambrosin 15, Traore, Meluzzi 17, Cohill 17, Ronca ne, Caiazza 7, Chiarastella ne, Morici 16, Sperduto 3, Peterson 2, Polakovich 2. Allenatore: Pilot. Assistente: Morganti. 2P: 17/40 (43%). 10/27 (37%). TL: 13/17 (76%). Rimbalzi: 35 (Morici 9). Assist: 13 (Morici 4).

UFFICIO STAMPA REALE MUTUA BASKET