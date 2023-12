Giachino: “pochi passi avanti per la Tav”

Oggi non fa notizia la solita manifestazione dei Notav, ridotta nei numeri, quanto il fatto che la TAV dalla nostra grande Manifestazione del 10.11.2018 che riempi Piazza Castello e dopo il voto del Senato del 7.8.2019 che bocciò a grande maggioranza la mozione Notav dei cinque stelle, abbia fatto pochissimi passi in avanti in particolare dalla parte italiana e non tanto per la opposizione dei Notav violenti. E’ grave che ci siano ancora amministratori PD Notav. Occorre un forte cambio di passo dopo le importanti affermazioni dell ‘Ambasciatore francese al Secolo XIX . I lavori della TAV darebbe una bella spinta alla crescita della economia della bassa Valle e di Torino che da anni crescono meno della media nazionale.

Mino GIACHINO

Responsabile piemontese trasporti e logistica FDI

IL TORINESE