La nuova Supercoppa italiana sarà disputata da 4 squadre,non più 2.Si giocherà dal 21 al 25 gennaio 2024 a Gedda in Arabia Saudita.

Le due semifinali si giocheranno il 21 e il 22 gennaio e la finale il 25 gennaio.

Le quattro semifinaliste saranno così accoppiate: il Napoli campione d’Italia sfiderà la Fiorentina sconfitta in finale di Coppa Italia, l’Inter, vincitrice della Coppa Italia sfiderà la Lazio, classificata seconda in campionato.

Enzo Grassano

IL TORINESE