Un aiuto per consentire ai ragazzi di partecipare alle attività extrascolastiche. A Mirafiori torna l”Iscrizione sospesa’

Dopo il successo dell’edizione 2022 torna anche quest’anno l’ “Iscrizione Sospesa”. L’ iniziativa ha come obiettivo quello di sostenere famiglie in difficoltà e consentire loro di iscrivere i propri figli e le proprie figlie ad attività extrascolastiche, fondamentali per la crescita e lo sviluppo, scongiurando il forzato abbandono della pratica sportivo-motoria e dell’interesse verso musica e cultura.

Lo scorso anno l’iniziativa, messa in campo dalla Fondazione Cascina Roccafranca all’interno del progetto Mirafiori Quartieri Solidali, aveva consentito di raccogliere ben 1.070 euro. Nel 2022 la raccolta fondi ha permesso l’inserimento di 10 ragazzi e ragazze in attività sportive grazie alla parziale o totale copertura dell’iscrizione annuale e del costo relativo al certificato medico necessario per le varie attività. I giovani sono stati individuati grazie alla collaborazione con i Servizi Sociali (Area Minori) del Comune di Torino, in particolare del distretto Sud-Ovest, dallo Sportello Sociale di Cascina Roccafranca e dagli Sportelli d’Ascolto delle quattro parrocchie inserite all’interno del progetto Mirafiori Quartieri Solidali.

Anche per questo 2023 fino alla fine di ottobre iscrivendo i propri figli alle attività delle associazioni coinvolte, si potrà donare un contributo libero aggiuntivo che andrà a coprire quote

di iscrizione per bambini e ragazzi del quartiere, dando così un aiuto concreto alle famiglie, nel segno della solidarietà e dell’inclusione. Le associazioni sportive coinvolte sono le 3 che hanno

partecipato lo scorso anno: Sportidea Caleidos, con attività di arti marziali e danza, Tam tam con il basket, Musicare con corsi di propedeutica musicale, oltre ad una nuova associazione che si è

aggiunta quest’anno, Gea Sport, con calcio e pattinaggio.

“Bambini e i ragazzi sono tra i soggetti più colpiti da questo momento di crisi strutturale e lo dimostra l’aumento di situazioni di povertà, non solo economica, e la difficoltà ad accedere a beni e servizi fondamentali – commenta Marta Belotti, responsabile dell’area Welfare di Comunità della Fondazione Cascina Roccafranca – Questa iniziativa è stata pensata per loro, per aiutare concretamente le famiglie a poter usufruire di attività sportive e culturali, strumenti essenziali per la crescita dei ragazzi e delle ragazze. Inoltre permette anche di sviluppare una cultura di comunità della solidarietà e del dono, come anche le altre campagne che stiamo organizzando. In ultima quella della raccolta di libri di testo e materiale scolastico che sono stati donati a due Istituti Scolastici del quartiere e che ha avuto un grande successo”.

La campagna si rivolge a tutta la comunità: anche chi non attiverà nessuna iscrizione presso le associazioni aderenti all’iniziativa, potrà inviare un contributo al conto corrente dedicato intestato a Cascina Roccafranca, specificando nella causale “Iscrizione Sospesa 2023” (IBAN IT97R0501801000000011190477).

Tutti i dettagli: https://www.cascinaroccafranca.it/iscrizione-sospesa

Per informazioni Cascina Roccafranca – via Rubino 45 – 10137 Torino – tel. 011.01136269 – 37991806487 e-mail: inforoccafranca@comune.torino.it /sito internet www.cascinaroccafranca.it

Gino Strippoli

IL TORINESE