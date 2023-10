Giornate della Legalità, pronti i volontari

Sono più di 80 i volontari e le volontarie che presteranno servizio nel fine settimana per le Giornate della Legalità. Tra loro partecipanti al progetto Giovani per Torino, Senior Civici e attivisti di Libera Piemonte.

La Vicesindaca Michela Favaro li ha incontrati alla Biblioteca Civica Centrale nel corso della riunione organizzativa per ringraziarli per il loro importante contributo per la buona riuscita dell’iniziativa.

Le Giornate della legalità si apriranno venerdì mattina e proseguiranno con un fitto programma sabato e domenica. Si tratta della prima edizione di un progetto della Città, realizzato dalla Fondazione per la Cultura, in collaborazione con Libera Piemonte e Avviso Pubblico, con il partenariato scientifico di Biennale Democrazia e con il sostegno della Camera di commercio.

Per tre giorni i luoghi della legalità come il Palazzo di Giustizia, la Casa circondariale, l’Istituto Penitenziario Minorile, ma anche caserme e sale consiliari apriranno le porte al pubblico per ospitare visite guidate, mostre, performance e lectio, spazi di discussione e confronto.