Lavori in vista per rinnovare il mercato di Porta Palazzo

FONDI PINQUA, APPROVATO IL PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO DI PORTA PALAZZO. LAVORI PER 2 MILIONI E 500MILA EURO

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione per la riqualificazione dei mercati cittadini. Questa mattina la Giunta Comunale, su proposta dell’assessore al Commercio e ai Mercati Paolo Chiavarino, ha approvato il progetto esecutivo e il cronoprogramma finanziario per la realizzazione della manutenzione straordinaria del mercato di Porta Palazzo, per un importo complessivo dei lavori di euro 2.500.000 (IVA compresa).

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione delle tettoie destinate alle vendite dei ‘produttori/contadini’ e dei casalinghi, del rifacimento dei servizi igienici, della pavimentazione delle esedre sud-est e sud-ovest del mercato, della sostituzione di pozzetti idrici ed elettrici, dell’impermeabilizzazione dei muri contro terra del mercato coperto ‘V Alimentare’.

La spesa complessiva per i lavori è finanziata per 2.480.000 euro con fondi provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del ‘Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare – PINQuA’ individuato all’interno del PNRR e per 20.000 euro con fondi della Città.

Porta Palazzo è un mercato con una importante utenza sia cittadina, sia di provenienza d’oltralpe (soprattutto francese al sabato).

“L’obiettivo del progetto – dichiara l’assessore Chiavarino – è quello di un adeguamento complessivo dell’area mercatale dal punto di vista commerciale, ambientale, della sicurezza e per una migliore funzionalità”.

Si prevedono interventi di messa a norma delle vetrate delle tettoie metalliche d’inizio Novecento e l’allaccio idrico dell’impianto degli alimentaristi del quadrante nord-est oltre alla realizzazione dei pozzetti idrici per gli alimentaristi e interventi di manutenzione sulla pavimentazione in pietra del quadrante sud-est.

L’inizio dei lavori è previsto per i primi di ottobre di quest’anno e dureranno circa un anno e mezzo (fine prevista nella primavera del 2025), con un cronoprogramma teso a limitare il disagio per gli ambulanti e dei clienti.(e.b.)

IL TORINESE