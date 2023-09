Annullata la gara femminile di sculacciate

Lo Slap Torunament, il torneo di schiaffi femminili sul sedere, è stato soppresso. L’iniziativa era promossa dal manager Mihai Oana, all’interno del Mo Fighting Show, rassegna di kickboxing al Pala Asti di Torino il 21 ottobre 2023 con il patrocinio del Comune. Sono ovviamente insorte le associazioni femministe e l’organizzatore – che evidentemente quando ha avuto la brillante idea ancora non si rendeva conto di vivere nell’era del politicamente corretto – ha deciso di annullare l’evento. L’iniziativa prevedeva una gara di sculacciate tra donne e di schiaffi in faccia tra uomini. Non ci siamo persi nulla.

IL TORINESE