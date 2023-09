Pronto riscatto granata? Torino-Verona

Settima giornata serie A

Lunedì 2 ottobre ore 18.30

È già una gara verità quella che vede di fronte il Torino allenato da Ivan Juric contro il Verona allenato da Marco Baroni. I granata sperano di riscattarsi,subito dopo la sconfitta,subita a Roma contro la Lazio nell’ultimo turno infrasettimanale.Lo stesso discorso vale per i gialloblù, reduci dallo 0-1 casalingo contro l’Atalanta di Gasperini. Derby del cuore per Juric, che incontra la squadra che l’ha lanciato, lo stesso vale per i centrocampisti Ilic e Tameze.

I tre punti sono fondamentali per il granata che coltivano l’ambizione di tornare in Europa.Nel Toro emergenza in difesa ma abbondanza in tutte le altre zone del campo.

Assenti sicuri Buongiorno, Dijdij,Zima e Popa.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. Allenatore: Ivan Juric.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Bonazzoli. Allenatore: Marco Baroni.

Enzo Grassano

IL TORINESE