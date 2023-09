Super sfida! Atalanta -Juventus

Settima giornata serie A

domenica 1° ottobre, ore 18.00

A Bergamo andrà in scena quella che si preannuncia come una gara divertente e ricca di contenuti tecnici.Atalanta e Juventus si sfidano per conquistare i tre punti e rimanere nei primi quattro posti della classifica al fine di ottenere la qualificazione in Champions League e magari lottare per vincere il campionato.

L’Atalanta è orfana di Gianluca Scamacca. El Bilal Touré sarà disponibile solo più avanti.

La Juventus dovrà aspettare ancora a lungo per riavere Alex Sandro, reduce dalla lesione del bicipite femorale.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Enzo Grassano

IL TORINESE