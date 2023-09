Riparte l’hockey degli Yeti a Sauze d’Oulx

SAUZE D’OULX – Riparte la stagione dell’hockey in line a cura della Scuola di Sci Sauze Project. Son tornati in palestra gli Yeti, in collaborazione con la palestra “Pin Court”. Gli allenamenti per Junior e Senior sono il lunedì ed il mercoledì rispettivamente alle ore 17 e alle ore 18. La grande novità di quest’anno sono i Baby Yeti, ovvero hockeysti nati tra il 2016 ed il 2018 che si sono cimentati con l’open day del 26 settembre.

L’hockey in line della Sauze Project è poi stato protagonista domenica 17 settembre a Bussoleno nella giornata “Porte aperte allo sport” in compagnia di un’altra trentina di sport.

Prosegue così a spron battuto l’attività della Sauze Project che per tutta l’estate ha animato Sauze con i suoi eventi con il gran finale dell’Orientiamoci che ha fatto registrare il sold out così come la ormai classica Tendata. Sauze Project poi protagonista anche con le altre scuole e associazioni cittadine dello Stay Bin e della Festa dei Gofri.

E l’attività prosegue con un altro classico appuntamento ottobrino, ovvero il bramito del cervo che è in programma nel weekend del 7 e 8 ottobre.

IL TORINESE