Addio straziante agli operai morti a Brandizzo, lutto in tutto il Piemonte

Questa mattina alle 10.30, nella parrocchia del quartiere Sant’Antonino Isola, a Vercelli, si è tenuto il funerale di Giuseppe Saverio Lombardo, una delle vittime della strage del treno di Brandizzo. Vasta la partecipazione di una folla commossa. Successivamente, alle 11, nel Duomo a Chivasso quelli di Giuseppe Aversa, 49 anni. Il sindaco di Chivasso ha proclamato il lutto cittadino, così come la Regione Piemonte, per tutto il territorio piemontese. Alle 15, nel duomo di Vercelli la cerimonia funebre di Michael Zanera. Per le altre vittime i funerali sono in programma venerdì, nel campo dell’oratorio della Chiesa di San Giovanni Evangelista per Giuseppe Sorvillo e sabato alle 9.30,nel Duomo di Vercelli l’ultimo saluto al più giovane, Kevin Laganà, di 22 anni.

