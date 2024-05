GLORIE GRANATA vs SELEZIONE ARTISTI E AMICI GRANATA

Mercoledì 29 Maggio alle ore 18,30 presso lo Stadio Filadelfia di Via Filadelfia 36 a Torino, si disputerà la Partita della Leggenda, organizzata dalla Vertigo Spettacoli in collaborazione con l’associazione Glorie Granata.

Le Glorie Granata del Grande Torino sfideranno la Selezione Artisti e Amici Granata in una partita di calcio che ha lo scopo di raccogliere fondi per la realizzazione del Museo del Grande Torino allo Stadio Filadelfia, oggi a Grugliasco.

Sarà una sfida all’insegna della solidarietà e della simpatia tra tanti volti noti di calciatori, artisti, cantanti e attori.

Vi aspettiamo per divertirci insieme a tanti campioni e tanti artisti che hanno il Toro nel cuore.

Si sfideranno la squadra delle GLORIE GRANATA guidate da CLAUDIO SALA e la SELEZIONE ARTISTI E AMICI GRANATA guidati da PASQUALE BRUNO di cui citiamo alcuni protagonisti: Jimmy Ghione, Marco Ligabue, Sergio Moses, Nikki di Radio DeeJay, Giampiero Perone, Willie Peyote, Massimo Pica, Andrea Pisani dei Panpers, Marco Guarena, i Senso d’Oppio, Dave e Luca della band Sensounico, Oscar degli Statuto, Boosta dei Subsonica, Fabrizio Voghera, Massimo Wuoz, Gabriele Ghione e tanti altri ancora!

Presenta Simona Sorbara.

Tutti in campo per il Museo!

Vi aspettiamo allo Stadio Filadelfia!

Biglietti e informazioni:

www.vertigospettacoli.it https://www.museodeltoro.it/

Contatti per la stampa:

E-mail: ufficiostampa@vertigospettacoli.it

Facebook: https://www.facebook.com/vertigoliveclub Instagram: @vertigoliveclub_spettacoli

Telefono: +393515032118

IL TORINESE