Aggredisce autista Gtt, servizio sospeso

In corso Vittorio Emanuele angolo via Urbano Rattazzi un un 52enne senza fissa dimora e ubriaco, ha infastidito il conducente dell’autobus 64 del Gtt obbligandolo a interrompere temporaneamente la corsa. L’’ubriaco è fuggito ma è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Po Vanchiglia nelle immediate vicinanze ed è stato arrestato per interruzione di pubblico servizio e oltraggio a pubblico ufficiale, essendosi lanciato anche contro i militari. È stato giudicato per direttissima in tribunale a Torino.

