Juve così non va! Sassuolo-Juventus 4-2

Quinta giornata serie A

Laurentiè S

Berardi S

Pinamonti S

Autorete Gatti J

Chiesa J

Autorete Vinâ S

È una vecchia Juve deconcentrata quella che stasera ha subito il primo clamoroso ko in campionato contro un ottimo Sassuolo.Al Mapei Stadium vince la squadra di Dionisi che batte per 4-2 gli uomini di Allegri.I bianconeri,per due svolte in svantaggio, recuperano per due volte con l’autorete di Viña (21′) e Chiesa (78′), ai vantaggi di Laurienté (al 12′ su papera di Szczesny) e Berardi (41′).A decidere il risultato finale della sfida sono il colpo di testa di Pinamonti (82′) e l’autogol,clamoroso, di Gatti a tempo già scaduro(95′): Allegri resta a quota 10 punti,si fa sorpassare dal Milan e dal sorprendente Lecce e rischia ora di finire a -5 dall’Inter.

Enzo Grassano

IL TORINESE