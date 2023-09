Torna il mercato della terra di Slow Food

Questa domenica sul piazzale di fronte a Eataly Lingotto.

Ritorna dopo la pausa estiva l’appuntamento domenicale con il Mercato della Terra di Slow Food: domenica 24 settembre, dalle ore 9 e fino alle 19 sul piazzale di fronte a Eataly Lingotto in via Fenoglietti 14.

Anche questa volta sarà coinvolta una selezione di produttori tra i migliori del territorio: produttori di Presìdi, Maestri del Gusto, aderenti al Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino e molto altro. Al centro dell’attenzione stagionalità, biodiversità e filiera corta.

I produttori presenti domenica saranno:

Cascina Bonetto | Lusernetta (TO). Antiche varietà di mele piemontesi Presidio Slow Food: fresche e trasformate (succo, aceto, pacioc)

| Lusernetta (TO). Antiche varietà di mele piemontesi Presidio Slow Food: fresche e trasformate (succo, aceto, pacioc) Cascina Piola | Capriglio (AT). Peperone di Capriglio Presidio Slow Food: fresco e trasformato

| Capriglio (AT). Peperone di Capriglio Presidio Slow Food: fresco e trasformato Cucun | Saluzzo (CN). Trasformati a base di Ramassin della Valle Bronda Presidio Slow Food: succo, sciroppo, liquore, composte

| Saluzzo (CN). Trasformati a base di Ramassin della Valle Bronda Presidio Slow Food: succo, sciroppo, liquore, composte Green Italy | Borgomasino (TO). Trasformati a base di canapa

| Borgomasino (TO). Trasformati a base di canapa Il miele di Laura G. e Beelovers | Portacomaro (AT). Miele di alta montagna Presidio Slow Food

e | Portacomaro (AT). Miele di alta montagna Presidio Slow Food La Bessa | Magnano (BI). Nocciola Tonda Gentile Trilobata

| Magnano (BI). Nocciola Tonda Gentile Trilobata La Monetina d’argento |Torino. Lollipop alla frutta e composte.

|Torino. Lollipop alla frutta e composte. Mosto Ardente | Castellino Tanaro (CN). Senape di Langa e salse al peperoncino

| Castellino Tanaro (CN). Senape di Langa e salse al peperoncino Pane Urbano | Cantavenna (AL). Pane artigianale da farine biologiche e lievito madre

| Cantavenna (AL). Pane artigianale da farine biologiche e lievito madre Società Agricola Pozzatello | Orbassano (TO). Sedano rosso di Orbassano Presidio Slow Food e frutta e verdura di stagione

| Orbassano (TO). Sedano rosso di Orbassano Presidio Slow Food e frutta e verdura di stagione Zafferano di Pralormo | Pralormo (TO). Zafferano bio

Al Mercato della Terra di Torino naturalmente non si farà soltanto la spesa. Come accade in tutti gli altri mercati contadini di Slow Food, alla compravendita si affiancanoattività di didattica: occasioni perfette per approfondire e scoprire le eccellenze e le tradizioni del territorio e non solo. In particolare, assieme a Mosto Ardente la Scuola di Eataly organizza l’esperienza “La senape dal chicco al piatto”: laboratorio pratico per imparar ei segreti per un’ottima senape, come quella di Dijon ma nella versione langarola. Bisogna prenotare il proprio posto suwww.torino.eataly.it.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE