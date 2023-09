Un atto rivoluzionario? Fare i congressi democratici nei partiti

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo

A volte gli atti rivoluzionari che possono cambiare il destino della politica e del suo modo d’essere

nella società sono rappresentati da gesti apparentemente normali e del tutto scontati se non

addirittura banali. E, di conseguenza, antichi se non vecchi. Mi riferisco, nello specifico, alla

celebrazione dei congressi dei partiti. Attenzione, non mi riferisco a quei congressi dove vige la

regola non scritta della “democrazia dell’applauso”, come la definiva con precisione molti anni fa

Norberto Bobbio. Ovvero, congressi dove “il capo” si può solo applaudire e venerare salvo

l’emarginazione prima e la sostanziale espulsione poi dal partito stesso di chi osa dissentire o

contestare il “verbo” del capo.

Certo, non è affatto facile invertire la rotta e tornare a partiti autenticamente democratici e

realisticamente contendibili al proprio interno; a partiti dove c’è rispetto e tolleranza per la

minoranze e, in ultimo, ad una selezione democratica e trasparente delle varie classi dirigenti a

livello nazionale e a livello locale. Tasselli, questi, che appaiono quasi lunari da raggiungere in un

contesto dove prevalgono altri disvalori e altre prassi. E cioè, dal criterio della fedeltà assoluta al

capo partito al sostanziale annullamento della dialettica politica interna; dalla presenza di sole

correnti di potere – come capita prevalentemente nel Pd – alla cronica assenza di un “pensiero

lungo” che anima il confronto e il dibattito; dalla nomina centralistica dei vari dirigenti al cambio

repentino della strategia del partito perchè sempre in balia dell’umore del capo. Il tutto, come

ovvio, sacrificato sull’altare dei partiti personali, o del capo, o proprietari, o familisti. E, di

conseguenza, il dibattito politico non può che essere compresso e drasticamente limitato.

Ora, se interpellati, i vari capi partito giurano che i prossimi congressi – democratici e partecipativi

– scioglieranno tutte le contraddizioni che hanno caratterizzato in questi ultimi anni i vari soggetti

politici e assisteremo, quindi, ad assise democratiche, trasparenti e caratterizzate da metodi

ispirati alla meritocrazia, al consenso e alle regole. Presumibilmente, regole democratiche e

realmente partecipative. Come ovvio, si tratta di promesse che sino ad oggi non hanno avuto una

significativa traduzione nella prassi concreta della vita dei vari partiti nel nostro paese.

Ecco perchè, in assenza di segnali concreti e tangibili, forse è arrivato il momento che, al di là

delle dichiarazioni pubbliche e solenni che vengono quotidianamente pronunciate, è appena

sufficiente copiare – sì, copiare – quello che nella prima repubblica capitava nei congressi dei

partiti democratici. Cioè in quei partiti, la Dc soprattutto, dove la regola democratica era il

principio aureo che disciplinava e caratterizzava la celebrazione dei congressi interni. E q u e s t e

regole democratiche caratterizzavano la vita interna di quasi tutti i partiti, Pci escluso, perchè in

quel grande partito vigeva quel “centralismo democratico” che era la perfetta antitesi rispetto ad

una procedura e ad un metodo autenticamente democratici.

Per questi semplici motivi, e al di là dei solenni pronunciamenti, si tratta banalmente di

scopiazzare ciò che capitava nella Dc e in altri partiti per restituire i soggetti politici contemporanei

– ormai diventati prevalentemente cartelli elettorali – alla democrazia e ad una cultura fatta di

trasparenza e di collegialità. Al punto in cui siamo, però, conteranno solo i fatti, i comportamenti e

gli atteggiamenti concreti. Tutto il resto appartiene solo alla propaganda, alla demagogia e,

soprattutto, alla ipocrisia di chi dice una cosa e ne fa esattamente un’altra.

Giorgio Merlo

IL TORINESE