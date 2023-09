Napoli (azione): “Meloni stia più in Italia”

Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione:

Il presidente Meloni passa più tempo in viaggi all’estero che in Italia. Le missioni sono senza dubbio importanti per le relazioni internazionali, ma comincio a pensare che il suo sia un diversivo per distogliere l’opinione pubblica dalla grave situazione del nostro Paese.

I numerosi problemi che stiamo vivendo e le forti divergenze nella Maggioranza consiglierebbero al Presidente Meloni di rimanere in Italia più spesso per cercare di risolvere i problemi, che invece di ridursi stanno assumendo dimensioni preoccupanti: PNRR, sanità, MES, salario minimo, immigrazione (su quest’ultima si ricorda le promesse elettorali non mantenute?)

Le divergenze di Tajani sulle dichiarazioni di Salvini e la distanza di ieri tra Salvini a Pontida con i campioni dell’antieuropeismo di Marine Le Pen, e la presidente del Consiglio a Lampedusa con la Von Der Leyen confermano la distanza sempre maggiore fra i partiti del centrodestra.

La cosa curiosa è che tanto Salvini quanto Meloni continuano a ripetere che nella maggioranza regna l’armonia e la concordia. La questione ci espone al ridicolo in Europa.

La situazione, molto critica, consiglierebbe alla Meloni di rimanere molto di più in Italia e di non delegare la guida del Paese ad altri. Con i viaggi e l’assenza nel Paese i problemi rimangono insoluti.

IL TORINESE