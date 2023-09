Merlo: Centro, la lista dev’essere inclusiva di tutti i centristi

Chi vuole superare il ‘bipolarismo selvaggio’ lo deve confermare con i fatti.

“Il Centro politico alle prossime elezioni europee dovrà essere il più possibile ‘inclusivo’. Se si

vuole mettere in crisi definitivamente il cosiddetto ‘bipolarismo selvaggio’, è giunto il momento per

unire tutte le varie sigle centriste, riformiste, democratiche che sono presenti in alcuni partiti e nei

rispettivi schieramenti maggioritari. Anche perchè un Centro politico e plurale è decisivo e può

decollare solo se si supera l’attuale frammentazione delle varie sigle, gruppi e partiti centristi.

Al riguardo, chi continua a definirsi centrista, moderato e riformista e rifiuta, al contempo, di dar

vita ad un partito di Centro, lavora indirettamente per consolidare questo bipolarismo sempre più

bislacco. Ecco perchè, adesso, serve un colpo d’ala e un vero atto di coraggio politico di tutti i centristi”.

Giorgio Merlo, Dirigente nazionale “Tempi Nuovi-Popolari uniti”.

