Elogio della follia

LIBERAMENTE di Monica Chiusano

Il grande Vasco diceva …: “perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia.” Aveva ragione! Sì, l’equilibrio tranquillizza, ma la pazzia, la più sana, è molto più interessante. La stabilità dello spirito poi, viene dall’esperienza di uno stato d’animo luminoso e sereno… e lo stesso nasce e viene in qualche modo incentivato dall’ impareggiabile ma amabile follia di saper osare. Ed è proprio grazie a tutto ciò che l’euforia e la romantica trasgressione di saper essere davvero noi stessi, ci portano ad agire liberamente , persino se attenti al controllo del nostro equilibrio! Impariamo a far viaggiare all’interno del nostro spirito l’esilarante cocktail della sfida innanzitutto a noi stessi! Così facendo impareremo magari a camminare e a viaggiare fra le nuvole, ma senza la “troppa” paura di cadere.

