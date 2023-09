Grande successo per la terza edizione di Tennis & Friends Sport e Salute, manifestazione che si è svolta nello scorso fine settimana al Circolo della Stampa Sporting e che, come negli anni passati, ha rilanciato il concetto dell’importanza della pratica sportiva, dei corretti stili di vita e della prevenzione. Sono stati circa 20mila i visitatori e più di 11mila gli screening effettuati da 300 tra medici e operatori sanitari in 48 aree specialistiche all’interno del Villaggio della Salute allestito in collaborazione con l’ASL Città di Torino, mentre oltre mille gli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio hanno aderito ai percorsi didattici dedicati alla prevenzione e alla pratica sportiva.

La manifestazione ha riservato un momento importante nel pomeriggio di sabato 16 quando si è svolta la cerimonia inaugurale della Settimana Europea dello Sport a cui ha preso parte anche l’assessore Domenico Carretta che ha voluto ricordare come la Città di Torino abbia avuto il piacere di ospitare anche quest’anno una delle tappe di Tennis & Friends Sport e Salute. “I numeri parlano chiaro . ha sottolineato l’assessore – In tre giorni tanti hanno potuto approfittare della straordinaria opportunità di poter accedere ai servizi di prevenzione di alta qualità, in collaborazione con la ASL di Torino e altre istituzioni di eccellenza. La prevenzione delle malattie passa anche attraverso l’adozione di corretti stili di vita e la pratica sportiva”, ha concluso.

Ai tornei di tennis e padel hanno preso parte gli ambasciatori della manifestazione che si sono sfidati per vincere i trofei messi in palio. Il programma si è completato con il confronto tennistico tra le squadre giovanili del Piemonte, del Lazio e della Sanità contro il Resto del Mondo.

Marco Aceto

IL TORINESE