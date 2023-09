Dopo l’incidente di Torino, in rete una petizione per abolire le Frecce tricolori

In poche ore, ha raccolto 5000 firme la petizione onlinelanciata su Change.org da Mauro Silvio Martorano a seguito dell’incidente che ha coinvolto le Frecce Tricolori; l’appello chiede di abolire del tutto le manifestazioni delle Frecce. “Una bimba di cinque anni ha perso la vita nel grave incidente aereo che ha coinvolto le Frecce Tricolori, in Piemonte. Il fratello di dodici anni è ricoverato con gravi ustioni. Un padre disperato continua a chiedersi dove ha sbagliato, senza avere colpa alcuna. Perché pagare un conto così salato? A cosa servono queste manifestazioni di arrogante destrezza militare?”, si legge nel testo della petizione.

Che prosegue, spiegando: “al di là del caso specifico,perché continuare a pagare gli alti costi economici per manifestazioni totalmente inutili oltre che pericolose? Continuiamo peraltro a declamare stancamente il refrain della transizione ecologica, ma contemporaneamente manteniamo in vita carrozzoni di spettacoli altamente inquinanti oltre che economicamente dispendiosi. Possiamo permettercelo? Non sarebbe opportuno e salutare eliminare queste inutili manifestazioni e destinare i risparmi a un servizio ospedaliero? Non sarebbe altrettanto opportuno chiedere il parere dei cittadini per attivare o mantenere “servizi” non solo palesemente superflui ma sempre nocivi se non addirittura pericolosi? Anche perché il costo lo paghiamo noi!”, conclude l’appello.

LINK ALLA PETIZIONE: www.change.org/p/aboliamo-le-frecce-tricolori-8d450feb-76b7-4b01-a09e-1ce5a4e8d400

IL TORINESE