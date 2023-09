Sgominata la gang dei ladri di scooter

I motorini e i ciclomotori nel centro di Biella sparivano frequentemente. I ladri li rubavano e poi andavano a nasconderli nei boschi in provincia di Novara e Vercelli. Li ha scoperti la Polizia di Stato di Biella visionando le telecamere di sorveglianza. Si tratta di un 30enne originario della Romania e un 36enne di Vigevano. I due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e nei loro confronti è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

IL TORINESE