Operai torinesi investiti da fiammata, uno è grave al Cto

Un nuovo incidente sul lavoro, questa volta ad Asigliano, nel vercellese, dove due operai torinesi sono rimasti ustionati a causa dello scoppio di una bombola di gas in una cascina. I feriti sono un giovane 24enne che è stato elitrasportato in codice rosso al Cto di Torino e un settantenne che ha riportato ferite da codice giallo. Sono da accertare le cause dell’accaduto.

