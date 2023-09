Giachino: “Relazione Aurorità dei trasporti, peccato che di Torino ci fossi solo io”

La Autorità dei trasporti arrivata a Torino 10 anni fa, dopo una grande operazione parlamentare messa in moto dalla mia proposta è che vide favorevoli la presidente degli Industriali, Licia Mattioli, Roberto Cota, Piero Fassino, i parlamentari Malan, Esposito, Zenoni, Merlo, oggi ha presentato in Parlamento la relazione della sua attività molto importante perché regola la attività di aeroporti, Ferrovie, autostrade, collegamenti marittimi e trasporto pubblico locale. Nella relazione del Presidente Zaccheo si trova in pratica lo stato dei trasporti italiani . La relazione stampata e quindi terminata 1 mese fa purtroppo non tiene conto della emergenza trafori causata dalla frana in territorio francese della fine di agosto e della prossima chiusura del traforo del Bianco per manutenzione straordinaria. Visti i ritardi della TAV , le Alpi sono diventate la vera emergenza e priorità dei trasporti e della economia del nostro Paese che esporta per 3/4 in Europa.

Una relazione importante per Governo Parlamento Regioni e Comuni. Peccata la assenza della Citta di Torino. Se Lo Russo vuole sono a disposizione gratuitamente con le mie valutazioni perché ormai è evidente economia e società dipendono dai trasporti e dalla logistica.

Mino Giachino responsabile piemontese trasporti e logistica FDI

IL TORINESE