Torino: Festa in rosso di Rifondazione comunista

DAL 13 AL 17 SETTEMBRE 2023 A TORINO

AL CIRCOLO ARCI DA GIAU

Da mercoledì 13 a domenica 17 settembre Rifondazione Comunista terrà, presso il Circolo

ARCI Da Giau di strada Castello di Mirafiori 346, la sua Festa in Rosso, che come sempre

si articolerà con dibattiti, musica, libri, e tutte le sere, ristorante.

Nel corso della Festa, nell’ambito della sua classica convivialità, affronteremo problemi

nuovi, intrecciati con le esperienze passate, in un quadro che vede al governo una destra

che si allinea alle politiche neoliberiste e al bellicismo occidentali, mentre dichiara guerra

alla popolazione più povera. Discuteremo di come costruire una efficace risposta popolare,

a partire dalle esperienze in cui siamo impegnati: la raccolta firme per introdurre il Salario

Minimo a 10€ l’ora; la costruzione di un movimento contro la guerra a partire dalle sue

implicazioni sociali; la costruzione di Unione Popolare, per cui è partita la campagna

nazionale di adesione. Tutto ciò avendo presente la necessità di lavorare per ricostruire nel

Paese una vera alternativa politica e sociale, al di fuori degli attuali schieramenti, che sia

presente nelle prossime scadenze di lotta, come la manifestazione del 7 ottobre a Roma, e

che possa esprimersi anche in occasione delle prossime scadenze politiche, quali le

elezioni regionali ed europee del prossimo anno.

Ciò troverà eco nei numerosi dibattiti che sono previsti: si inizia mercoledì 13 alle 21 con

“Salario Minimo, reddito, lotta sociale”, moderato dal responsabile nazionale Lavoro

PRC Antonello Patta, con Eliana Como del Direttivo Nazionale FIOM, Stefano Capello

coordinatore provinciale Flaica-CUB, Giulia Druetta avvocata del lavoro e Flavio Utzeri di

USB, archeologo precario.

Giovedì 14, alle 18, “Costruire l’Alternativa: avanti con Unione Popolare” con Paolo

Ferrero, dirigente nazionale PRC e componente del Coordinamento nazionale di Unione

Popolare, Alberto Bausola, coordinatore nazionale di Potere al Popolo, Damiano Carretto,

attivista di ManifestA, Alessandra De Rossi, indipendente, tutti/e componenti del Comitato

Promotore di Up. Coordinerà la discussione Cadigia Perini della Segreteria provinciale

PRC. Serata dedicata alla musica, con l’esibizione degli Egin.

Venerdì 15 settembre, alle 18, “Piemonte: una Regione tutta da cambiare”, con

Francesca Frediani, consigliera regionale di UP, Alberto Deambrogio segretario regionale

PRC, Dario Ortolano segretario provinciale del PCI e Adriano Alessandria della

Segreteria provinciale di Sinistra Anticapitalista. Coordina il dibattito il giornalista Gioele

Urso. In serata, “Antifascismo fra storia, memoria e lotta politica”, presentazione del

libro “XII disposizione”, coordinata da Marina Loro Piana della segreteria provinciale PRC

con Nino Boeti presidente provinciale ANPI, Livio Pepino portavoce del Coordinamento

antifascista di Torino, Andrea Polacchi presidente ARCI Piemonte e Rita Scapinelli

responsabile nazionale antifascismo PRC.

Sabato 16 settembre, alle 18, presentazione del libro di Stefano Galieni “Sconfinate, voci

di donne che hanno deciso di vivere libere”, coordinata da Lucia Bisetti, responsabile

“partito sociale” PRC. Alle 21 “Guerra o pace per l’Europa” con lo storico Angelo D’Orsi,

il Segretario Nazionale di Rifondazione Maurizio Acerbo, Zaira Zafarana del

coordinamento Agite Piemonte e Franco Turigliatto della Direzione Nazionale di Sinistra

Anticapitalista, coordinato dal Segretario provinciale PRC Fausto Cristofari.

Giornata “speciale” per la domenica, con la mattinata dedicata allo spazio autogestito dei

comitati cittadini impegnati per il verde pubblico urbano e per l’ambiente. Nel

pomeriggio, dopo il classico Pranzo Sociale delle 13 la musica di Radio Poderosa con i

“Casi Acidi” di Diego e Gian Luca e, alle 18,30, Aperitivo Militante autogestito dai Giovani

Comunisti.

Tutti e tutte sono invitati e invitate a partecipare!

RIFONDAZIONE COMUNISTA

