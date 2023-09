Raccolta differenziata, il servizio porta a porta arriva in centro

Partirà in autunno con il servizio porta a porta la raccolta differenziata dei rifiuti nel centro storico della città.

Il nuovo servizio prevede la rimozione dei contenitori stradali attualmente presenti a favore dell’installazione di appositi contenitori che saranno collocati all’interno degli spazi condominiali e passaggi di raccolta domiciliare per i rifiuti differenziati (carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e metalli, rifiuti organici) e per quelli non recuperabili.

Il passaggio alla nuova gestione sarà progressivo e, in una prima fase, vedrà coinvolte utenze domestiche e attività commerciali comprese nell’area tra corso Vittorio Emanuele II, via Carlo Alberto, piazza Castello, via Pietro Micca e corso Re Umberto. L’attivazione della raccolta porta a porta integrale verrà completata in questa prima area entro la fine del 2023 e interesserà 4808 utenze domestiche e 1011 non domestiche, per poi essere estesa alla restante porzione del centro storico nel corso del 2024 con ulteriori 6670 utenze domestiche e 2007 non domestiche.

I primi cambiamenti si vedranno tra qualche settimana mentre nei prossimi giorni partirà la campagna informativa di Amiat per i cittadini. A partire dall’11 settembre, infatti, i residenti e le attività commerciali della zona interessata riceveranno tutte le informazioni sul nuovo servizio, cui seguirà la consegna porta a porta gratuita del kit per la raccolta domiciliare che comprende la biopattumiera e una prima dotazione di sacchi per i rifiuti organici, oltre al materiale informativo con i consigli su come differenziare correttamente i rifiuti. In un secondo momento verranno poi collocati i nuovi contenitori all’interno di edifici e spazi condominiali.

Per chiarire ogni dubbio e permettere a chi non verrà trovato in casa dal passaggio degli addetti di Amiat di recuperare kit e materiale, dal 21 settembre al 16 dicembre verrà inoltre attivato un punto informativo e distributivo nella Sala Valfrè della Chiesa dell’Oratorio San Filippo Neri (con ingresso da via Accademia delle Scienze 11), che sarà attivo il giovedì e il venerdì dalle 16.30 alle 20.30 e il sabato con orario 9.30-13. Per qualsiasi necessità sarà anche possibile consultare il sito internet di Amiat, seguire la pagina Facebook «Raccolta DifferenziataTorino», contattare il Servizio di Customer Care Ambientale al numero 800 017277 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00) oppure mandare una mail alla casella di posta elettronica amiat@gruppoiren.it

“Come ampiamente anticipato, il 2023 è l’anno dell’avvio della raccolta differenziata in centro città. La progettazione del nuovo sistema – ha spiegato oggi l’assessora alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta, nel corso della seduta congiunta della sesta commissione consiliare e della commissione servizi pubblici locali – è stata preceduta da attività di rilievo e studio che hanno portato alla definizione di soluzioni compatibili con la conformazione architettonica e urbanistica delle zone auliche interessate. L’obiettivo è aumentare la percentuale di raccolta differenziata su tutto il territorio”.

