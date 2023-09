Curiosità dal mondo del calcio

Il calcio continua ad esser un mondo molto amato, seguito e praticato a livello mondiale da almeno 3 miliardi e più di persone.

Tante sono le curiosità che lo rendono ancor più affascinante come sport.

Per esempio non tutti sanno che il portiere può segnare non solo di testa quando avanza sui calci d’angolo, oppure direttamente su calcio di punizione da lui medesimo battuto ma anche con le mani con un rilancio dalla propria area di rigore:difficile ma non impossibile ma ci vorrebbe un rinvio alla Superman!

Calcio di rinvio e d’inizio,in entrambe le situazioni il giocatore può tirare direttamente in porta e se segna è gol,anche se la sfera non viene toccata dal suo compagno di squadra.

Per i calciatori ci sono anche alcune proibizioni totali: non possono scommettere, guidare moto,praticare altri sport, specie se pericolosi che potrebbero causare infortuni,comparire in pubblico con altre magliette magari quella della squadra del cuore che non possono dichiarare per non incorrere nell’ira dei tifosi avversari e della società che al momento gli paga il super lauto stipendio!

Nonostante tutto il calcio è uno sport che continua a piacere,stupire e sorprendere!

Enzo Grassano

IL TORINESE